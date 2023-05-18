На острове Крит произошло землетрясение
Мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) в Twitter.
Что произошло
"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", — говорится в сообщении.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Крити) - [280.25 km] Датса (Мула)
Tarih:2023-05-17
Saat:22:55:58 TSİ
Enlem:35.164 N
Boylam:24.976 E
Derinlik:7.59 km
Detay: https://t.co/IpuqQoE1p3 @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Что известно о землетрясениях в Украине и мире
Напомним, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.
Также мы сообщали, что недавно сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Землетрясение было зарегистрировано в 7 км западнее города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.
Добавим, что у новозеландских островов Кермадек произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.