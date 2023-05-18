На острове Крит произошло землетрясение

Мощное землетрясение, произошедшее на море. Иллюстративное фото: freepik.com

Мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) в Twitter.

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Что произошло

"Землетрясение произошло в 22.55 по центральноевропейскому времени, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7,59 километра", — говорится в сообщении.

Что известно о землетрясениях в Украине и мире

Напомним, что центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, пострадавшей от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.

Также мы сообщали, что недавно сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Землетрясение было зарегистрировано в 7 км западнее города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

Добавим, что у новозеландских островов Кермадек произошло мощное землетрясение. Магнитуда стихийного бедствия составила 7,2 балла.