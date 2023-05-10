На параді в Москві біля Путіна сиділи колишні члени НКВС та КДБ

Поруч із Путіним на параді до 9-го травня в Росії сиділи колишні члени НКВС та КДБ: Юрій Двойкін та Геннадій Зайцев. Фото: Vot-tak.tv

У Росії на параді до Дня перемоги в Москві поруч із Путіним сиділи колишні члени НКВС та КДБ, які вбивали, катували та переслідували невинних людей. Наголошується, що вони не брали участі у бойових діях Другої світової війні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вбивав воїнів УПА

Видання зазначає, що Путін оточив себе колишніми членами НКВС та КДБ. Так, праворуч від нього сидів 98-річний Юрій Двойкін (на фото — в кепці), який переслідував та вбивав учасників українського національно-визвольного руху 1944 року. Тоді радянська влада жорстоко переслідувала Українську повстанську армію (УПА), яка через великі втрати в рядах, перейшла в підпілля.

З 1944 по 1956 роки радянськими військами й органами держбезпеки було вбито приблизно 155 тис. повстанців, зокрема їх керівників. У цьому брали участь репресивні відомства Радянського Союзу — НКВС, НКДБ, МДБ та МВС.

Вбивав протестувальників під час Празької весни

Ліворуч від російського диктатора сидів Геннадій Зайцев — колишній член КДБ, який брав участь в окупації Чехословаччини 1968 року, коли відбувалися народні протести проти радянського впливу. Ці події отримали назву Празька весна. Відтоді радянські війська перебували в країні аж до 1990 року.

При вторгненні СРСР 72 громадяни Чехословацької РСР загинули, сотні були поранені. У 1969 році в Празі двоє студентів з інтервалом у місяць вчинили самоспалення на знак протесту проти радянської окупації.

Парад до Дня Перемоги в Росії

Нагадаємо, що в столиці Росії Москві відбувається парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.

Також ми повідомляли, що на так званий "парад перемоги" у Москві Путіну вдалося затягнути аж сімох очільників сусідніх держав. 9 травня на Красній площі поруч із президентом РФ позували перед телекамерами Садир Жапаров (Киргизстан), Нікол Пашинян (Арменія), Шавкат Мірзійоєв (Узбекистан), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Емомалі Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердимухамедов (Туркменістан), а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Додамо, що Американський Інститут вивчення війни пояснив, навіщо президентові Росії Володимиру Путіну парад на 9 травня. На думку експертів, таким чином диктатор хоче показати свій вплив у Центральній Азії.