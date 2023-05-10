Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow На параде в Москве возле Путина сидели бывшие члены НКВД и КГБ arrow

На параде в Москве возле Путина сидели бывшие члены НКВД и КГБ

10 мая 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На параде в Москве возле Путина сидели бывшие члены НКВД и КГБ
Рядом с Путиным на параде до 9 мая в России сидели бывшие члены НКВД и КГБ: Юрий Двойкин и Геннадий Зайцев. Фото: Vot-tak.tv
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России на параде ко Дню победы в Москве рядом с Путиным сидели бывшие члены НКВД и КГБ, которые убивали, пытали и преследовали невинных людей. Отмечается, что они не участвовали в боевых действиях второй мировой войны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Убивал воинов УПА

Издание отмечает, что Путин окружил себя бывшими членами НКВД и КГБ. Справа от него сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото — в кепке), который преследовал и убивал участников украинского национально-освободительного движения 1944 года. Тогда советские власти жестоко преследовали Украинскую повстанческую армию (УПА), которая из-за больших потерь в рядах перешла в подполье.

С 1944 по 1956 годы советскими войсками и органами госбезопасности было убито около 155 тыс. повстанцев, в том числе их руководителей. В этом участвовали репрессивные ведомства Советского Союза — НКВД, НКГБ, МГБ и МВД.

Убивал протестующих во время Пражской весны

Слева от российского диктатора сидел Геннадий Зайцев — бывший член КГБ, участвовавший в оккупации Чехословакии в 1968 году, когда происходили народные протесты против советского влияния. Эти события получили название Пражская весна. С тех пор советские войска находились в стране вплоть до 1990 года.

При вторжении СССР 72 гражданина Чехословацкой ССР погибли, сотни были ранены. В 1969 году в Праге двое студентов с интервалом в месяц совершили самосожжение в знак протеста против советской оккупации.

Парад ко Дню Победы в России

Напомним, что в столице России Москве проходил парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Также мы сообщали, что на так называемый "парад победы" в Москве Путину удалось затянуть семь членов соседних государств. 9 мая на Красной площади рядом с президентом РФ позировали перед телекамерами Садыр Жапаров (Кыргызстан), Никол Пашинян (Армения), Шавкат Мирзиоев (Узбекистан), Касим-Жомарт Токаев (Казахстан), Эмомали Рахмон (Таджикимен), Сердар Берды, а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Добавим, что Американский Институт изучения войны объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину парад на 9 мая. По мнению экспертов, таким образом, диктатор хочет показать свое влияние в Центральной Азии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас