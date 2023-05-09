В ISW пояснили, що і кому хоче довести Путін парадом на 9 травня

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Американський Інститут вивчення війни пояснив, навіщо президентові Росії Володимиру Путіну парад на 9 травня. На думку експертів, таким чином диктатор хоче показати свій вплив у Центральній Азії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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Навіщо Путіну парад на 9 травня

Відомо, що на параді будуть присутні президенти Киргизстану, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. При цьому варто зазначити, що деякі із зазначених країн не проводили парад Перемоги у 2022 році через пандемію коронавірусу.

Пізнє оголошення про участь лідерів Центральноазіатських країн, можливо, вказує на їх небажання висловлювати відкриту та публічну підтримку воєнних дій, попри зусилля Кремля заохотити їх зробити це. Відомо також, що Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікола Пашинян прибули до Москви для участі в урочистостях.

Нагадаємо, у низці регіонів Росії скасовують традиційні паради до 9 травня. Так, російська влада вирішила не проводити у Курську та Білгороді традиційний парад на 9 травня. Бояться за безпеку учасників та глядачів.

Згодом з'явилася інформація про те, що парад на 9 травня було скасовано й у Севастополі. Скасовано також святкові демонстрації на 1 травня.

У британській розвідці вважають, що Росія скасовує паради через те, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат РФ.