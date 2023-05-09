В ISW объяснили, что и кому хочет доказать Путин парадом на 9 мая

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Американский Институт изучения войны объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину парад на 9 мая. По мнению, экспертов, таким образом, диктатор хочет показать свое влияние в Центральной Азии.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Зачем Путину парад на 9 мая

Известно, что на параде будут присутствовать президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом стоит отметить, что некоторые из указанных стран не проводили парад Победы в 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Позднее объявление об участии лидеров Центральноазиатских стран, возможно, указывает на их неохоту выражать открытую и публичную поддержку военных действий, несмотря на усилия Кремля поощрить их сделать это. Известно также, что Александр Лукашенко и президент Армении Никола Пашинян прибыли в Москву для участия в торжествах.

Напомним, в ряде регионов России отменяют традиционные парады до 9 мая. Так, российские власти решили не проводить в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

Впоследствии появилась информация о том, что парад на 9 мая был отменен и в Севастополе. Отменены также праздничные демонстрации на 1 мая.

В британской разведке считают, что Россия отменяет парады из-за того, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетечь в разоблачение масштабов последних потерь РФ.