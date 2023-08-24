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На підтвердження смерті Пригожина потрібен час, — генерал Міллі

24 серпня 2023 23:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На підтвердження смерті Пригожина потрібен час, — генерал Міллі
Американський генерал Марк Міллі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Американський генерал Марк Міллі заявив, що найманці ПВК "Вагнер" та російський уряд не підтвердили смерть Євгена Пригожина. Тож, для того, щоб з впевненістю про це говорити, потрібен ще час. 

Про це повідомляє видання The New York Yimes.

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Що каже Міллі

За словами Міллі, поки що рано стверджувати про те, що Євген Пригожин дійсно був на борту літака, який вчора розбився у Тверській області РФ. 

"Може пройти деякий час, перш ніж західні спецслужби зможуть з упевненістю сказати, чи був Євген Пригожин, засновник групи найманців Вагнера, на борту літака, який розбився в Росії", — йдеться у повідомленні. 

Так само, як стверджує генерал, до кінця незрозуміло, що саме спричинило катастрофу літака. Водночас, попередні звіти США вказують на внутрішній вибух. 

Міллі наголошує на тому, що його не здивувала новина про падіння літака з Пригожиним. Адже, це все було очікувано після військового заколоту проти Кремля. 

"Пригожин, ймовірно, був у певній мірі ризику через заколот, який стався два місяці тому", — стверджує Міллі. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський ще раз прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він розповів, що в нього про цей інцидент запитують вдруге за день.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував авіакатастрофу з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Він висловив побоювання, що після цього нагляд за найманцями перейде до російського диктатора Володимира Путіна.

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