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На подтверждение смерти Пригожина нужно время, — генерал Милли

24 августа 2023 23:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На подтверждение смерти Пригожина нужно время, — генерал Милли
Американский генерал Марк Милли. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Американский генера Марк Милли заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" и российское правительство не подтвердили смерть Евгения Пригожина. Поэтому для того, чтобы с уверенностью об этом говорить, нужно еще время.

Об этом сообщает издание The New York Yimes.

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Что говорит Милли

По словам Милли, пока рано утверждать о том, что Евгений Пригожин действительно был на борту разбившегося в Тверской области РФ самолета.

"Может пройти некоторое время, прежде чем западные спецслужбы смогут с уверенностью сказать, был ли Евгений Пригожин, основатель группы наемников Вагнера, на борту разбившегося в России самолета", — говорится в сообщении.

Так же, как утверждает генерал, до конца непонятно, что именно повлекло за собой катастрофу самолета. В то же время предварительные отчеты США указывают на внутренний взрыв.

Милли отмечает, что его не удивила новость о падении самолета с Пригожиным. Ведь это все было ожидаемо после военного мятежа против Кремля.

"Пригожин, вероятно, был в определенной степени риска из-за мятежа, произошедшего два месяца назад", — утверждает Милли.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прокомментировал авиакатастрофу с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он рассказал, что у него об этом инциденте спрашивают второй раз за день.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал авиакатастрофу с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он выразил опасение, что после этого надзор за наемниками перейдет к российскому диктатору Владимиру Путину.

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