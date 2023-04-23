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На пляжний бар у Греції наклали штраф у розмірі 33 млн євро

23 квітня 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На пляжний бар у Греції наклали штраф у розмірі 33 млн євро
Грецький острів, на якому розташований бар. Фото: InTime News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Греції на пляжний бар на острові Міконос наклали гігантський штраф. Він сягнув 33 мільйонів євро.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Сума в 22,5 мільйона євро стосується штрафу за будівництво несанкціонованих споруд, а ще 11 мільйонів євро — за утримання їх на місці. Таким чином, за кожен рік, коли власники не зносять незаконні споруди, вони повинні сплатити 11 мільйонів євро.

Власник має право подати апеляцію протягом 10 днів.

На додаток до штрафу, 21 квітня був підписаний наказ про знесення несанкціонованих споруд на пляжі Псару. Його видали за результатами перевірок, які проводило Міністерство охорони навколишнього середовища.

У цьому випадку власник також має право оскаржити рішення про знесення протягом 10 днів.

Інспектори розповіли, що незаконні площі, які підлягають знесенню, перевищують 500 квадратних метрів. 

Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, на грецькому острові Єввія стався землетрус магнітудою 4,5, повідомляє газета Ekathimerini з посиланням на Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін і передає Укрінформ. Епіцентр землетрусу знаходився за 60 кілометрів від столиці Афін на глибині 10 кілометрів, і поштовх був відчутним у столиці Греції.

Також ми писали, що 16 березня, тисячі грецьких робітників залишили роботу і вийшли на мітинг у центрі Афін на знак протесту проти недотримання стандартів безпеки, які, за їх словами, призвели до найбільшої за кількістю жертв залізничної катастрофи в історії країни.

Додамо, поліція Греції разом з Національною розвідувальною службою ліквідувала мережу терористів. Вони готували удари по окремих цілях на території Греції.

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