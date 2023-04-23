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На пляжный бар в Греции наложили штраф в размере 33 млн евро

23 апреля 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На пляжный бар в Греции наложили штраф в размере 33 млн евро
Греческий остров, на котором расположен бар. Фото: InTime News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Греции на пляжный бар на острове Миконос был наложен гигантский штраф. Он достиг 33 миллионов евро.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Сумма в 22,5 миллиона евро касается штрафа за строительство несанкционированных сооружений, а еще 11 миллионов евро за содержание их на месте. Таким образом, за каждый год, когда владельцы не сносят незаконные постройки, они должны оплатить 11 миллионов евро.

Владелец имеет право подать апелляцию в течение 10 дней.

В дополнение к штрафу, 21 апреля был подписан приказ о сносе несанкционированных построек на пляже Псару. Его выдали по результатам проверок, проводимых Министерством охраны окружающей среды.

В этом случае владелец также имеет право обжаловать решение о сносе в течение 10 дней.

Инспекторы рассказали, что подлежащие сносу незаконные площади превышают 500 квадратных метров.

Напомним, в субботу, 22 апреля, на греческом острове Еввия произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин и передает Укринформ. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от столицы Афин на глубине 10 километров, и толчок был ощутим в столице Греции.

Также мы писали, что 16 марта тысячи греческих рабочих оставили работу и вышли на митинг в центре Афин в знак протеста против несоблюдения стандартов безопасности, которые, по их словам, привели к крупнейшей по количеству жертв железнодорожной катастрофы в истории страны.

Добавим, полиция Греции вместе с Национальной разведывательной службой ликвидировала сеть террористов. Они готовили удары по отдельным целям на территории Греции.

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