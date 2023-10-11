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На території Білорусі спецслужби РФ планують провести операцію “під іншим прапором”

11 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На території Білорусі спецслужби РФ планують провести операцію “під іншим прапором”
Об’єкт для теракту розглядається нафтобаза “Брестоблнефтепродукт”. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Спецслужби Росії та Білорусі домовилися провести на території республіки операцію "під чужим прапором". І потім хочуть звинуватити у цьому українську сторону.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

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У Центрі Національного спротиву зазначають, РФ та Білррусь домовилися провести операцію "під чужим прапором". Як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза "Брестоблнефтепродукт", що поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області. Це неподалік білорусько-польського кордону.

"Планується здійснити скид з БпЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели вагнерівці в серпні цього року", — йдеться в повідоменні Центру.

Карта ймовірної провокації
Місце можливої провокації спецслужб РФ та Білорусі. Фото: скриншот

У Центрі також заявляють, що ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

Нагадаємо, в Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. На цей раз у Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.

Кремль відкликає ратифікацію договору, який забороняє ядерні випробування. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, "іншого виходу немає", оскільки угода "не поширюється на США".

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