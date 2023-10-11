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На территории Беларуси спецслужбы РФ планируют провести операцию "под другим флагом"

11 октября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На территории Беларуси спецслужбы РФ планируют провести операцию "под другим флагом"
Объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Спецслужбы России и Беларуси договорились провести на территории республики операцию "под чужим флагом". И потом хотят обвинить в этом украинскую сторону.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Операция спецслужб РФ и Беларуси 

В Центре Национального сопротивления отмечают, что РФ и Беларусь договорились провести операцию "под чужим флагом". В качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области. Это недалеко от белорусско-польской границы.

"Планируется осуществить сброс с БпЛА. По информации от белорусского подполья, аэроразведку возможных объектов вели вагнеровцы в августе этого года", — говорится в сообщении Центра.

Карта предполагаемой провокации
Место возможной провокации спецслужб РФ и Белоруссии. Фото: скриншот

В Центре также заявляют, что эта провокация необходима россиянам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства.

Напомним, в России снова пытаются запугивать ядерным оружием. В этот раз в Кремле хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний.

Кремль отзывает ратификацию договора, запрещающего ядерные испытания. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, "иного выхода нет", поскольку соглашение "не распространяется на США".

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