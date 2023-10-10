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Росія виходить з договору про заборону ядерних випробувань

10 жовтня 2023 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія виходить з договору про заборону ядерних випробувань
Російська ядерна ракета "Тополь-М" на полігоні РВСП. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. На цей раз у Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Кремль відкликає ратифікацію договору, який забороняє ядерні випробування. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, "іншого виходу немає", оскільки угода "не поширюється на США".

Відновлення випробувань Росією можливе, але тільки якщо на такий крок підуть Сполучені Штати. За даними МЗС Росії, на американському полігоні в штаті Невада є ознаки, що підготовка до випробувань "ведеться чи велася досі".

При цьому Росія зобов'язується, як і раніше, отримувати та відправляти дані з моніторингових станцій. На частку Росії та США припадає близько 90% ядерних зарядів у світі.

Відзначимо, що президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня. Тоді питання мали обговорити на засіданні російської Держдуми.

Росія виходить з договору про заборону ядерних випробувань
Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, що раніше у Росії вже проводили випробовування ядерної ракети "Буревісник", які завершилися провалом. Натомість генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликав ядерні держави знищити стратегічні ядерні ракети. 

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