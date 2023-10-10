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Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний

10 октября 2023 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний
Российская ядерная ракета "Тополь-М" на полигоне РВСН. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В России снова пытаются запугивать ядерным оружием. На этот раз в Кремле хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний.

Об этом сообщают росСМИ.

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Кремль боится США

Кремль отзывает ратификацию договора, запрещающего ядерные испытания. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, "иного выхода нет", поскольку соглашение "не распространяется на США".

Возобновление испытаний Россией возможно, но только если на такой шаг пойдут Соединенные Штаты. По данным МИД России, на американском полигоне в штате Невада есть признаки, что подготовка к испытаниям "ведется или велась по сей день".

При этом Россия обязуется по-прежнему получать и отправлять данные с мониторинговых станций. На долю России и США приходится около 90% ядерных зарядов в мире.

Отметим, что президент России Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября. Тогда вопрос должны были обсудить на заседании российской Госдумы.

Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний
Источник: росСМИ

Напомним, что ранее в России уже проводились испытания ядерной ракеты "Буревестник", завершившиеся провалом. Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал ядерные государства уничтожить стратегические ядерные ракеты.

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