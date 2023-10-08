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На тлі дефіциту боєприпасів: Данія викупляє завод з виробництва артснарядів

8 жовтня 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На тлі дефіциту боєприпасів: Данія викупляє завод з виробництва артснарядів
Боєприпаси. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство оборони Данії оголосило про укладання угоди про купівлю заводу, яке виробляє боєприпаси у Північній Ютландії. Раніше підприємство було єдиним постачальником артилерійських снарядів для данської армії.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

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Подробиці

Повідомляється, що на рішення про купівлю підприємства Данію наштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відомо, що у країнах СЄ та НАТО на тлі цього відчувається дефіцит артилерійських снарядів.

Водночас, коли саме планують відновити виробництво, в уряді Данії не повідомили. 

"Вторгнення Росії в Україну, яке вже триває понад півтора року, суттєво посилило тиск на виробництво снарядів у Європі. Ця критична ситуація підкреслює потребу у відновленні виробництва снарядів у Данії", — сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, Данія має намір направити 14 млн доларів на придбання боєприпасів для військових України від країн Євросоюзу. При цьому міністр оборони Троелс Лунд Поульсен підкреслив актуальність цієї проблеми, зазначивши, що українські збройні сили мають гострий дефіцит артилерійських боєприпасів.

Додамо, США та Данія об'єднають зусилля заради кібербезпеки України. Країни активізують у цьому напрямі проєкт USAID, присвячений кіберзахисту критично значущих елементів інфраструктури країни.

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