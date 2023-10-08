На фоне дефицита боеприпасов: Дания выкупает завод по производству артснарядов

Боеприпасы. Фото иллюстративное: google

Министерство обороны Дании объявило о заключении соглашения о покупке завода, производящего боеприпасы в Северной Ютландии. Ранее предприятие являлось единственным поставщиком артиллерийских снарядов для датской армии.

Об этом сообщает Минобороны Дании.

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Сообщается, что решение о покупке предприятия Данию натолкнуло полномасштабное вторжение России в Украину. Известно, что в странах СЕ и НАТО на этом фоне ощущается дефицит артиллерийских снарядов.

В то же время, когда именно планируют возобновить производство, правительству Дании не сообщили.

"Вторжение России в Украину, которое продолжается более полутора лет, существенно усилило давление на производство снарядов в Европе. Эта критическая ситуация подчеркивает потребность в возобновлении производства снарядов в Дании", — сказал министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, Дания намерена направить 14 млн. долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность этой проблемы, отметив, что у украинских вооруженных сил есть острый дефицит артиллерийских боеприпасов.

Добавим, США и Дания объединят усилия для кибербезопасности Украины. Страны активизируют в этом направлении проект USAID, посвященный киберзащите критически важных элементов инфраструктуры страны.