На військовій базі у Білорусі зафіксували нарощування техніки: супутникові знімки

Супутникові знімки з військової бази в Білорусі. Фото: Maxar Technologies

З нових супутникових знімків військової бази в Білорусі видно, що на військовому гарнізоні поблизу населеного пункту Ціль Осиповського району в Білорусі спостерігається збільшення обладнання та транспортних засобів.

Про це повідомляє CNN.

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На попередніх супутникових знімках, які зроблені 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному зі складів.

Проте згідно із новими супутниковими знімками технологічної компанії Umbra за 21 липня у військовому гарнізоні Ціль нещодавно накопичилася техніка та обладнання.

Супутникові знімки військової бази в Білорусі 16 липня. Фото: Maxar Technologies

Супутникові знімки військової бази в Білорусі 21 липня. Фото: Maxar Technologies

Десятки транспортних засобів і обладнання в гаражах для зберігання транспортних засобів, 21 липня. Фото: Maxar Technologies

Також відомо, що 20 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що військові РБ проведуть спільні військові навчання з винищувачами Вагнера біля кордону з Польщею, яка є членом НАТО.

Нагадаємо, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Також у Могильовській області, Осиповицького району, в с. Ціль у Білорусі Пригожин зареєстрував свою компанію "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". ЗМІ зазначають, що у цьому селі розташований польовий табір, куди прибули найманці ПВК з Росії.