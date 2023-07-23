На военной базе в Беларуси зафиксировали наращивание техники: спутниковые снимки
С новых спутниковых снимков военной базы в Беларуси видно, что на военном гарнизоне вблизи населенного пункта Цель Осиповского района в Беларуси наблюдается увеличение оборудования и транспортных средств.
Об этом сообщает CNN.
Увеличение военной техники на базе в Беларуси
На предыдущих спутниковых снимках, сделанных 16 июля, было видно лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одном складе.
Однако согласно новым спутниковым снимкам технологической компании Umbra за 21 июля в военном гарнизоне Цель недавно накопилась техника и оборудование.
Также известно, что 20 июля министерство обороны Беларуси сообщило, что военные РБ проведут совместные военные учения с истребителями Вагнера у границы с Польшей, которая является членом НАТО.
Напомним, 17 июля в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.
Также в Могилевской области, Осиповичского района, в с. Цель в Беларуси Пригожин зарегистрировал свою компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". СМИ отмечают, что в этой деревне расположен полевой лагерь, куда прибыли наемники ЧВК из России.