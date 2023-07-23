На военной базе в Беларуси зафиксировали наращивание техники: спутниковые снимки

Спутниковые снимки с военной базы в Белоруссии. Фото: Maxar Technologies

С новых спутниковых снимков военной базы в Беларуси видно, что на военном гарнизоне вблизи населенного пункта Цель Осиповского района в Беларуси наблюдается увеличение оборудования и транспортных средств.

Об этом сообщает CNN.

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На предыдущих спутниковых снимках, сделанных 16 июля, было видно лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одном складе.

Однако согласно новым спутниковым снимкам технологической компании Umbra за 21 июля в военном гарнизоне Цель недавно накопилась техника и оборудование.

Спутниковые снимки военной базы в Белоруссии 16 июля. Фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки военной базы в Белоруссии 21 июля. Фото: Maxar Technologies

Десятки транспортных средств и оборудование в гаражах для хранения, 21 июля. Фото: Maxar Technologies

Также известно, что 20 июля министерство обороны Беларуси сообщило, что военные РБ проведут совместные военные учения с истребителями Вагнера у границы с Польшей, которая является членом НАТО.

Напомним, 17 июля в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Также в Могилевской области, Осиповичского района, в с. Цель в Беларуси Пригожин зарегистрировал свою компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". СМИ отмечают, что в этой деревне расположен полевой лагерь, куда прибыли наемники ЧВК из России.