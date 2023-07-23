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На военной базе в Беларуси зафиксировали наращивание техники: спутниковые снимки

23 июля 2023 09:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На военной базе в Беларуси зафиксировали наращивание техники: спутниковые снимки
Спутниковые снимки с военной базы в Белоруссии. Фото: Maxar Technologies
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С новых спутниковых снимков военной базы в Беларуси видно, что на военном гарнизоне вблизи населенного пункта Цель Осиповского района в Беларуси наблюдается увеличение оборудования и транспортных средств.

Об этом сообщает CNN.

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На предыдущих спутниковых снимках, сделанных 16 июля, было видно лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одном складе.

Однако согласно новым спутниковым снимкам технологической компании Umbra за 21 июля в военном гарнизоне Цель недавно накопилась техника и оборудование.

спутниковые снимки
Спутниковые снимки военной базы в Белоруссии 16 июля. Фото: Maxar Technologies
спутниковые снимки
Спутниковые снимки военной базы в Белоруссии 21 июля. Фото: Maxar Technologies
спутниковые снимки
Десятки транспортных средств и оборудование в гаражах для хранения, 21 июля. Фото: Maxar Technologies

Также известно, что 20 июля министерство обороны Беларуси сообщило, что военные РБ проведут совместные военные учения с истребителями Вагнера у границы с Польшей, которая является членом НАТО.

Напомним, 17 июля в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Также в Могилевской области, Осиповичского района, в с. Цель в Беларуси Пригожин зарегистрировал свою компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". СМИ отмечают, что в этой деревне расположен полевой лагерь, куда прибыли наемники ЧВК из России.

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