На заході Франції стався сильний землетрус

Землетрус рідко трапляється в цьому регіоні. Ілюстративне фото: pixabay

У Франції жителі багатьох районів в Аквітанії, що знаходиться на заході країни, злякалися сильних підземних поштовхів. Таке явище є рідкісним для цього регіону.

Про це пише Le Figaro/AFP.

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Що сталося

За інформацією Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи сталися о 18:38 у п’ятницю, 16 червня. Епіцентр знаходився між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда досягала від 5,3 до 5,8.

"Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 04:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр… Пожежно-рятувальні служби у готовності і починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель", — зазначили у департаменті.

Своєю чергою, місцевих жителів попередили про будівлі, які можуть бути ненадійними після поштовхів, тому краще всередині там не перебувати та не стояти біля них.

За інформацією французьких ЗМІ, через поштовхи у стінах кількох старовинних храмів на території департаменту Де-Севр з'явилися тріщини.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у румунському місті Арад стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера. Кадри перебігу події місцеві жителі активно поширили мережею.