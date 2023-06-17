Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow На заході Франції стався сильний землетрус arrow

На заході Франції стався сильний землетрус

17 червня 2023 11:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На заході Франції стався сильний землетрус
Землетрус рідко трапляється в цьому регіоні. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Франції жителі багатьох районів в Аквітанії, що знаходиться на заході країни, злякалися сильних підземних поштовхів. Таке явище є рідкісним для цього регіону. 

Про це пише Le Figaro/AFP.

Читайте також:

Що сталося

За інформацією Національної мережі сейсмологічних спостережень та Центрального сейсмологічного бюро, перші сильні поштовхи сталися о 18:38 у п’ятницю, 16 червня. Епіцентр знаходився між містами Ніор і Ла-Рошель. Магнітуда досягала від 5,3 до 5,8.  

"Поштовхи магнітудою 5 відчули сьогодні вранці о 04:27 у тому ж секторі департаменту Де-Севр… Пожежно-рятувальні служби у готовності і починають з’ясовувати ситуацію, реагуючи на виклики та перевіряючи стан будівель", —  зазначили у департаменті.  

Своєю чергою, місцевих жителів попередили про будівлі, які можуть бути ненадійними після поштовхів, тому краще всередині там не перебувати та не стояти біля них.

За інформацією французьких ЗМІ, через поштовхи у стінах кількох старовинних храмів на території департаменту Де-Севр з'явилися тріщини.

null
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у румунському місті Арад стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера. Кадри перебігу події місцеві жителі активно поширили мережею.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB