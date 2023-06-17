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На западе Франции произошло сильное землетрясение

17 июня 2023 11:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На западе Франции произошло сильное землетрясение
Землетрясение редко случается в этом регионе. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Франции жители многих районов в Аквитании, находящемся на западе страны, испугались сильных подземных толчков. Такое явление является редким для этого региона.

Об этом пишет Le Figaro/AFP.

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Что произошло

По информации Национальной сети сейсмологических наблюдений и Центрального сейсмологического бюро, первые сильные толчки произошли в 18:38 в пятницу, 16 июня. Эпицентр находился между городами Ниор и Ла-Рошель. Магнитуда достигала от 5,3 до 5,8.

"Толчки магнитудой 5 почувствовали сегодня утром в 04:27 в том же секторе департамента Де-Севр… Пожарно-спасательные службы готовы и начинают выяснять ситуацию, реагируя на вызовы и проверяя состояние зданий", — отметили в департаменте.

В свою очередь, местных жителей предупредили о зданиях, которые могут быть ненадежными после толчков, поэтому лучше внутри там не находиться и не стоять возле них.

По информации французских СМИ, из-за толчков в стенах нескольких старинных храмов на территории департамента Де-Севр появились трещины.

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Скриншот поста

Напомним, ранее в румынском городе Арад произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Кадры хода происшествия местные жители активно распространили по сети.

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