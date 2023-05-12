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Над Кремлем помітили український прапор

12 травня 2023 16:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Над Кремлем помітили український прапор
Український прапор над Кремлем. Фото: Петро Андрющенко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 12 травня, у небі над Кремлем помітили український прапор. Невідомі запустили стяг на повітряних кульках.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Український прапор над Кремлем

"Над Кремлем помітили Український прапор, який невідомі запустили над Червоною площею в Москві", — розповів Андрющенко.

Він порекомендував громадянам Росії звикати до такого явище, адже в майбутньому саме така доля чекає на РФ.

повітряні кульки над Кремлем
Український прапор над Кремлем. Фото: Петро Андрющенко/ Telegram
повітряні кульки над Кремлем
Український прапор над Кремлем. Фото: Петро Андрющенко/ Telegram

Нагадаємо, у лютому, в деяких регіонах РФ завдяки хакерам стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу.

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