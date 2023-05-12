Над Кремлем помітили український прапор
У п'ятницю, 12 травня, у небі над Кремлем помітили український прапор. Невідомі запустили стяг на повітряних кульках.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Український прапор над Кремлем
"Над Кремлем помітили Український прапор, який невідомі запустили над Червоною площею в Москві", — розповів Андрющенко.
Він порекомендував громадянам Росії звикати до такого явище, адже в майбутньому саме така доля чекає на РФ.
Нагадаємо, у лютому, в деяких регіонах РФ завдяки хакерам стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу.