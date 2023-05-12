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Над Кремлем заметили украинский флаг

12 мая 2023 16:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Над Кремлем заметили украинский флаг
Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 12 мая, в небе над Кремлем был замечен украинский флаг. Неизвестные запустили сине-желтый флаг на воздушных шарах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Украинский флаг над Кремлем

"Над Кремлем заметили Украинское знамя, которое неизвестные запустили над Красной площадью в Москве", — рассказал Андрющенко.

Он порекомендовал гражданам России привыкать к такому явлению, ведь в будущем именно такая судьба ждет РФ.

воздушные шарики над Кремлем
Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram
воздушные шарики над Кремлем
Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram

Напомним, в феврале, в некоторых регионах РФ благодаря хакерам произошел сбой в радиовещании и телеканалах, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге.

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