Над Кремлем заметили украинский флаг

Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram

В пятницу, 12 мая, в небе над Кремлем был замечен украинский флаг. Неизвестные запустили сине-желтый флаг на воздушных шарах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Украинский флаг над Кремлем

"Над Кремлем заметили Украинское знамя, которое неизвестные запустили над Красной площадью в Москве", — рассказал Андрющенко.

Он порекомендовал гражданам России привыкать к такому явлению, ведь в будущем именно такая судьба ждет РФ.

Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram

Украинский флаг над Кремлем. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram

Напомним, в феврале, в некоторых регионах РФ благодаря хакерам произошел сбой в радиовещании и телеканалах, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге.