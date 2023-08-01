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Народ не оцінив: скандальну літеру X зняли зі штаб-квартири Twitter

1 серпня 2023 12:42
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Народ не оцінив: скандальну літеру X зняли зі штаб-квартири Twitter
Яскраво освітлена літера X над будівлею Twitter. Фото: CNN Business
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Літеру X довелося зняти зі штаб-квартири Twitter. Це сталося після численних скарг мешканців будинку навпроти, яким ця чудернацька споруда сильно світила у вікна.

Про це повідомляє CNN Business.

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Люди скаржилися, що логотип занадто яскравий. До того ж його мерехтіння схоже на спалахи блискавки і лякало дітей.

Окрім того, що літеру Х доведеться прибрати, Департамент міського будівництва Сан-Франциско нарахує компанії штраф за "несанкціоноване встановлення світлової конструкції".

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Після цього компанія стикнулась з різким падінням доходів та безліччю скандалів. 

Нещодавно директорка відділу довіри та безпеки компанії подала у відставку через критику у соцмережах щодо неефективної боротьби зі шкідливим контентом. 

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