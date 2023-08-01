Народ не оценил: скандальную букву X сняли со штаб-квартиры Twitter
Букву X пришлось снять со штаб-квартиры Twitter . Это произошло после многочисленных жалоб жителей дома напротив, которым это чудное сооружение сильно светило в окна.
Об этом сообщает CNN Business.
Люди жаловались, что логотип слишком ярок. К тому же его мерцание похоже на вспышки молнии и пугало детей.
Кроме того, что букву Х придется убрать, Департамент городского строительства Сан-Франциско начислит компании штраф за "несанкционированную установку световой конструкции".
Напомним, в октябре прошлого года Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. После этого компания столкнулась с резким падением доходов и множеством скандалов.
Недавно директор отдела доверия и безопасности компании подала в отставку из-за критики в соцсетях относительно неэффективной борьбы с вредоносным контентом.