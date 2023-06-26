Маргарита Симоньян пояснила, чому мовчала під час бунту Пригожина

Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка не виходила на зв'язок протягом усього пригожинського заколоту, нарешті з'явилася в ефірі, щоб озвучити свою цінну думку про ситуацію, що вже завершилася.

За словами Симоньян, закриття кримінальної справи проти Пригожина було мудрим рішенням Кремля, оскільки у разі потреби закони РФ можуть "йти лісом".

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"Юридичні норми — це не заповіді Христові"

Симоньян впевнена, що порушення юридичних норм — це дрібниці порівняно з перспективою громадянської війни.

"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж знущання над юридичними нормами. Юридичні норми — це не заповіді Христові і не скрижали Мойсеєві. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок та стабільність у країні. І якщо у якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом", — заявила пропагандистка.

Не ховалась, а відпочивала!

Також Симоньян пояснила свою відсутність в ефірі у ті дні, поки Пригожин рухався на Москву. За її словами, у цей час вона засмагала на палубі теплохода під Костромою, знімаючи проєкт "Росія-матінка". Ця справа нібито настільки захопила всю увагу Симоньян, що про бунт Пригожина вона дізналася, тільки повернувшись до Москви.

"Повернулися такі натхненні, показували світлини, наші відео, неймовірна наша, тисячолітня, самобутня культура! І ми повертаємося — а в Росії-матінці озброєний заколот", — поскаржилася пропагандистка.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, Євген Пригожин захопив Ростов-на-Дону і висунув колону своїх найманців на Москву. Проте вже надвечір того ж дня Пригожин здав назад, нібито домовившись із Кремлем за посередництва Лукашенка про відставку Шойгу та закриття кримінальної справи про спробу збройного перевороту.

При цьому низка російських ЗМІ повідомляє, що станом на 26 червня Пригожин все ще перебуває під слідством і ФСБ продовжує розслідування кримінальної справи про організацію державного перевороту.