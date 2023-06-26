Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Не ховалася, а відпочивала: Симоньян нарешті пояснила своє мовчання під час бунту Пригожина arrow

Не ховалася, а відпочивала: Симоньян нарешті пояснила своє мовчання під час бунту Пригожина

26 червня 2023 13:05
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Маргарита Симоньян пояснила, чому мовчала під час бунту Пригожина
Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка не виходила на зв'язок протягом усього пригожинського заколоту, нарешті з'явилася в ефірі, щоб озвучити свою цінну думку про ситуацію, що вже завершилася.

За словами Симоньян, закриття кримінальної справи проти Пригожина було мудрим рішенням Кремля, оскільки у разі потреби закони РФ можуть "йти лісом".

Читайте також:

"Юридичні норми — це не заповіді Христові"

Симоньян впевнена, що порушення юридичних норм — це дрібниці порівняно з перспективою громадянської війни.

"Зараз багато обговорюють: ось завели кримінальну справу, а потім відпустили, поїхав до Білорусі, це ж знущання над юридичними нормами. Юридичні норми — це не заповіді Христові і не скрижали Мойсеєві. Їх пишуть люди, щоб вони захищали правопорядок та стабільність у країні. І якщо у якихось виняткових критичних випадках виходить так, що вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, то вони йдуть лісом", — заявила пропагандистка.

Не ховалась, а відпочивала!

Також Симоньян пояснила свою відсутність в ефірі у ті дні, поки Пригожин рухався на Москву. За її словами, у цей час вона засмагала на палубі теплохода під Костромою, знімаючи проєкт "Росія-матінка". Ця справа нібито настільки захопила всю увагу Симоньян, що про бунт Пригожина вона дізналася, тільки повернувшись до Москви.

"Повернулися такі натхненні, показували світлини, наші відео, неймовірна наша, тисячолітня, самобутня культура! І ми повертаємося — а в Росії-матінці озброєний заколот", — поскаржилася пропагандистка.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, Євген Пригожин захопив Ростов-на-Дону і висунув колону своїх найманців на Москву. Проте вже надвечір того ж дня Пригожин здав назад, нібито домовившись із Кремлем за посередництва Лукашенка про відставку Шойгу та закриття кримінальної справи про спробу збройного перевороту.

При цьому низка російських ЗМІ повідомляє, що станом на 26 червня Пригожин все ще перебуває під слідством і ФСБ продовжує розслідування кримінальної справи про організацію державного перевороту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB