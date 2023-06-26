Маргарита Симоньян объяснила, почему молчала во время бунта Пригожина

Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, не выходившая на связь на протяжении всего пригожинского мятежа, наконец-то появилась в эфире, чтобы изложить свое ценное мнение о завершившейся ситуации.

По словам Симоньян, закрытие уголовного дела против Пригожина было мудрым решением Кремля, поскольку в случае необходимости законы РФ могут "идти лесом".

Читайте также:

"Юридические нормы — это не заповеди Христовы"

Симоньян уверена, что нарушение юридических норм — это пустяки по сравнению с перспективой гражданской войны.

"Сейчас много обсуждают: вот завели уголовное дело, а потом отпустили, уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом", — заявила пропагандистка.

Не пряталась, а отдыхала!

Также Симоньян объяснила свое отсутствие в эфире в те дни, пока Пригожин двигался на Москву. По ее словам, в это время она загорала на палубе теплохода под Костромой, снимая проект "Россия-матушка". Это занятие якобы настолько захватило все внимание Симоньян, что о бунте Пригожина она узнала только вернувшись в Москву.

"Вернулись такие воодушевленные, показывали фотографии, наши видео, невероятная наша, тысячелетняя, самобытнейшая культура! И мы возвращаемся — а в России-матушке вооруженный мятеж", — посетовала пропагандистка.

Напомним, в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин захватил Ростов-на-Дону и выдвинул колонну своих наемников на Москву. Однако уже к вечеру того же дня Пригожин сдал назад, якобы договорившись с Кремлем при посредничестве Лукашенко об отставке Шойгу и закрытии уголовного дела о попытке вооруженного переворота.

При этом ряд российских СМИ сообщает, что по состоянию на 26 июня Пригожин все еще находится под следствием и ФСБ продолжает расследование уголовного дела об организации государственного переворота.