Не лише Трамп: хто з президентів США платив своїм коханкам за мовчання

29 президент США Уоррен Гардінг

Дональд Трамп — не єдиний кандидат, який виграв президентські вибори, заплативши за те, щоб колишня "коханка" мовчала. Однак, 29 президент Уоррен Гардінг, заплатив не одній, а двом жінкам, щоб вони тримали в таємниці свої романи з ним.

Про це пише The Washington Post.

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Як пише видання, ситуація Гардінга була складнішою, ніж передбачуваний роман Трампа зі Стормі Деніелс за роки до того, як балотуватися на президентських виборах.

Однією з коханок Гардінга була жінка, за якою під час Першої світової війни стежили як за ймовірною німецькою шпигункою. Інша, набагато молодша, народила Гардінгу дитину в 1919 році, коли він був сенатором США від Огайо.

Виплати Гардінга цим жінкам, ймовірно, не порушували закони про фінансування передвиборчої кампанії того часу, але, звичайно, якби ці справи були оприлюднені громадськістю, він би не отримав кандидатуру від республіканців на пост президента влітку 1920 року. Тому секретність була головною.

Один із романів, із сусідкою Кері Філіпс, тривав 15 років.

Нагадаємо, нещодавно юрист пояснив, чи завадять кримінальні обвинувачення участі Дональда Трампа у майбутніх виборах.

"Ніщо не заважає Трампу балотуватися, якщо йому пред’явлено звинувачення або навіть якщо його засудять", — сказав юрист.