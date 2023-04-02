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Не только Трамп: кто из президентов США платил своим любовницам за молчание

2 апреля 2023 17:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
29-й президент США Уоррен Гардинг
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Дональд Трамп — не единственный кандидат, выигравший президентские выборы, заплатив за то, чтобы прежняя любовница молчала. Однако 29-й президент Уоррен Гардинг заплатил не одной, а двум женщинам, чтобы они держали в тайне свои романы с ним.

Об этом пишет The Washington Post.

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Подробности

Как пишет издание, ситуация Гардинга была сложнее, чем предполагаемый роман Трампа со Сторми Дэниелсом за годы до того, как баллотироваться на президентских выборах.

Одной из любовниц Гардинга была женщина, за которой во время Первой мировой войны следили как за вероятной немецкой шпионкой. Другая, гораздо младшая, родила Гардингу ребенка в 1919 году, когда он был сенатором США от Огайо.

Выплаты Гардинга этим женщинам, вероятно, не нарушали законы о финансировании предвыборной кампании того времени, но, конечно, если бы эти дела были обнародованы общественностью, он не получил бы кандидатуру от республиканцев на пост президента летом 1920 года. Потому секретность была главной.

Один из романов, с соседкой Кэри Филлипс, длился 15 лет.

Напомним, недавно юрист объяснил, помешают ли уголовные обвинения участию Дональда Трампа в предстоящих выборах.

"Ничто не мешает Трампу баллотироваться, если ему предъявлено обвинение или даже если его осудят", — сказал юрист.

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