"Нема сенсу ризикувати життям, щоб захистити вбогу владу": Гіркін пророкує нові заколоти в РФ

Ігор Гіркін. Фото: google

У Росії зовсім скоро може бути ще один заколот. Він буде спровокований великою поразкою окупантів на фронті.

Таке майбутнє для РФ прогнозує терорист Ігор Гірків Стрєлков.

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"Черговий заколот — не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті. І, так, — хто б його не почав — пручатися бунтівникам тепер не буде вже ніхто. Загалом ніхто. Бо не має сенсу ризикувати життям, захищаючи таку убогу та жалюгідну владу", — йдеться у повідомленні Гіркіна.

За його словами, це призведе до того, що "живі позаздрять мертвим". Він наголосив, що "неможливо врятувати країну, володарі якої настільки прогнили, що втратили навіть елементарний інстинкт самозбереження, розмінявши його на можливість ще трохи за будь-яку ціну нічого не робити".

Він також звернув увагу, що це може статись знову, оскільки винуватці першого заколоту (Пригожин. — Ред.) не поніс ніякого покарання.

Повідомленні Гіркіна. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін висловився про заколот "вагнерівців" у Росії у своєму новому зверненні. Він заявив, що будь-які заколоти у Росії були б придушені. Це нібито всі розуміють.