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"Нет смысла рисковать жизнью, чтобы защитить нищую власть": Гиркин предсказывает новые мятежи в РФ

2 июля 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Нет смысла рисковать жизнью, чтобы защитить нищую власть": Гиркин предсказывает новые мятежи в РФ
Игорь Гиркин. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России совсем скоро может быть еще один мятеж. Он будет спровоцирован большим поражением оккупантов на фронте.

Такое будущее для РФ прогнозирует террорист Игорь Горьков Стрелков.

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"Очередной мятеж — не за горами. Осталось лишь дождаться большого поражения на фронте. И, да, — кто бы его ни начал — сопротивляться мятежникам теперь не будет уже никто. Вообще никто. Потому как не имеет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть", — говорится в сообщении Гиркина.

По его словам, это приведет к тому, что "живые позавидуют мертвым". Он подчеркнул, что "невозможно спасти страну, обладатели которой настолько прогнили, что потеряли даже элементарный инстинкт самосохранения, разменяв его на возможность еще немного любой ценой ничего не делать".

Он также обратил внимание, что это может произойти снова, поскольку виновники первого мятежа (Пригожин. — Ред.) не понес никакого наказания.

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Сообщения Гиркина. Фото: скриншот

Напомним, недавно Владимир Путин высказался о мятеже "вагнеровцев" в России в своем новом обращении. Он заявил, что любые мятежи в России были бы подавлены. Это вроде бы все понимают.

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