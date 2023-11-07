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Нетаньяху назвав умову, коли Ізраїль може припинити удари по бойовиках ХАМАС

7 листопада 2023 09:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нетаньяху назвав умову, коли Ізраїль може припинити удари по бойовиках ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна не буде припиняти вогонь, поки бойовики ХАМАС не звільнять всіх полонених. За його словами, загального припинення вогню без звільнення заручників не буде. 

Про це пише ABS News.

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"Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", — прокоментував прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, припинення вогню зупинить зусилля ізраїльської армії звільнити полонених, тому єдине, що може вплинути на терористів ХАМАС, — це військовий тиск.

Відповідальність за безпеку у Газі

Також Нетаньяху наголосив, що Ізраїль нестиме "загальну відповідальність за безпеку" в секторі Гази "на невизначений період" після закінчення війни проти ХАМАС.

"Я думаю, що Ізраїль протягом невизначеного періоду буде нести загальну відповідальність за безпеку, тому що ми бачили, що відбувається, коли ми її не маємо. Коли ми не несемо такої відповідальності за безпеку, ми маємо вибух терору ХАМАС такого масштабу, який ми навіть уявити не могли", — пояснив він.

Політик додав, що Ізраїль має деяку інформацію щодо того, де можуть перебувати заручники, проте відмовився розповісти деталі. 

Нагадаємо, раніше міністерство охорони здоров'я Гази, яке під контролем ХАМАС, оголосило про загибель понад 10 тисяч людей внаслідок війни, яка розгорілася після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, загинуло кілька тисяч дітей.

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