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Нетаньяху назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС

7 ноября 2023 09:29
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Нетаньяху назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет прекращать огонь, пока боевики ХАМАС не освободят всех пленных. По его словам, всеобщего прекращения огня без освобождения заложников не будет.

Об этом пишет ABS News.

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"О тактических небольших паузах, час здесь, час там... у нас они были раньше, я предполагаю, что они будут, чтобы заехали гуманитарные грузы. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", — прокомментировал премьер-министр Израиля.

По его словам, прекращение огня остановит усилия израильской армии освободить пленных, поэтому единственное, что может действовать на террористов ХАМАС, — это военное давление.

Ответственность за безопасность в Газе

Также Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа "на неопределенный период" после окончания войны против ХАМАС.

"Я думаю, что Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы ее не имеем. Когда мы не несем такой ответственности за безопасность, у нас есть взрыв террора ХАМАС такого масштаба, какой мы даже представить не могли", — объяснил он.

Политик добавил, что у Израиля есть некоторая информация о том, где могут находиться заложники, однако отказался рассказать детали.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Газы, которое под контролем ХАМАС, объявило о гибели более 10 тысяч человек в результате войны, разгоревшейся после атаки на Израиль 7 октября. В частности, погибли несколько тысяч детей.

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