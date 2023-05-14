Німеччина передасть українським розвідникам 105 безпілотників Vector

Випробувальний політ БпЛА. Фото: УНІАН / Марків Михайло / POOL

Українські розвідники отримають 105 безпілотних літальних апаратів Vector в рамках угоди Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH. Україна вже замовляла та отримала такі німецькі "пташки", що довели свою дієвість.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відомо про БпЛА Vector

"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою", — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що для початку роботи з БпЛА достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 м та запускається з руки.



"БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин", — зазначили в ГУР.



Також безпілотник здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції, завдяки захищеним каналам передачі даних.



"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", — повідомили в відомстві.

Українські розвідники також подякували Німеччині за черговий важливий внесок у наближення перемоги України над Росією.

Нагадаємо, що 13 травня Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.

Додамо, що посол США в Естонії Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні безпекову допомогу й підтримуватимуть її в засудженні воєнних злочинів Росії на міжнародному рівні. Крім того, посол нагадав, що Україна за 15 місяців отримала половину суми витраченої на Афганістан упродовж 20 років.