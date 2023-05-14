Німеччина передасть українським розвідникам 105 безпілотників Vector
Українські розвідники отримають 105 безпілотних літальних апаратів Vector в рамках угоди Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH. Україна вже замовляла та отримала такі німецькі "пташки", що довели свою дієвість.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про БпЛА Vector
"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для початку роботи з БпЛА достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 м та запускається з руки.
"БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин", — зазначили в ГУР.
Також безпілотник здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції, завдяки захищеним каналам передачі даних.
"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", — повідомили в відомстві.
Українські розвідники також подякували Німеччині за черговий важливий внесок у наближення перемоги України над Росією.
Нагадаємо, що 13 травня Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.
Додамо, що посол США в Естонії Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні безпекову допомогу й підтримуватимуть її в засудженні воєнних злочинів Росії на міжнародному рівні. Крім того, посол нагадав, що Україна за 15 місяців отримала половину суми витраченої на Афганістан упродовж 20 років.