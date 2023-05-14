Германия передаст украинским разведчикам 105 беспилотников Vector

Испытательный полет БПЛА. Фото: УНИАН / Маркив Михаил / POOL

Украинские разведчики получат 105 беспилотных летательных аппаратов Vector в рамках соглашения Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH. Украина уже заказывала и получила такие немецкие "птички", что доказали свою действенность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Что известно о БпЛА Vector

"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", — говорится в сообщении.



Отмечается, что для начала работы с БпЛА достаточно двух минут: "птичка" в собранном виде имеет размах крыла 2,8 м и запускается с руки.



"БПЛА Vector оснащен электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать враждебные цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость — до 72 км/ч. Продолжительность одного полета — 120 минут", — отметили в ГУР.



Также беспилотник способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции благодаря защищенным каналам передачи данных.



"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", — сообщили в ведомстве.

Украинские разведчики также поблагодарили Германию за очередной важный вклад в приближение победы Украины над Россией.

Напомним, что 13 мая Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.

Добавим, что посол США в Эстонии Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты будут оказывать Украине безопасность и поддерживать ее в осуждении военных преступлений России на международном уровне. Кроме того, посол напомнил, что Украина за 15 месяцев получила половину суммы израсходованной на Афганистан в течение 20 лет.