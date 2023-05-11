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Німеччина планує закупити 50 нових БМП Puma на суму близько 2 млрд доларів

11 травня 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Німеччина планує закупити 50 нових БМП Puma на суму близько 2 млрд доларів
Бронетранспортер Німеччини Puma. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Німеччина планує закупити 50 бойових машин піхоти Puma на суму 1,7 млрд доларів. Так, перша партія БМП очікується вже наступного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що уряд схвалив рішення закупівлі техніки. 

"Замовлення тепер буде розміщено дуже швидко — і тоді ми продовжимо та сподіваємося, що зможемо зробити друге замовлення протягом цього року", – зазначив він.

Міністр назвав БМП Puma "квантовим стрибком" з погляду захисту військ, ефективності та мобільності.

Представник партії Вільних демократів Маркус Фабер припустив, що після прибуття нових бойових машин, німецька армія зможе передати Україні старіші моделі БМП, зокрема Marder від Rheinmetall. Це робиться з метою підтримки української оборони в період повномасштабної агресії РФ.

Нагадаємо, що генеральний директор німецького машинобудівного концерну Rheinmetall Армін Паппергер висловив бажання виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси. Він хотів би в майбутньому створити такі виробничі можливості.

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