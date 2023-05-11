Германия планирует закупить 50 новых БМП Puma, а старые передать Украине

Бронетранспортер Германии Puma. Фото: commons.wikimedia.org

Германия планирует закупить 50 боевых машин пехоты Puma на сумму 1,7 миллиарда долларов. Так, первая партия БМП ожидается уже в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что правительство одобрило решение закупки техники.

"Заказ теперь будет размещен очень быстро — и тогда мы продолжим и надеемся, что сможем сделать второй заказ в течение этого года", — отметил он.

Министр назвал БМП Puma "квантовым скачком" с точки зрения защиты войск, эффективности и мобильности.

Представитель партии Свободных демократов Маркус Фабер предположил, что по прибытии новых боевых машин немецкая армия сможет передать Украине более старые модели БМП, в частности Marder от Rheinmetall. Это делается в целях поддержки украинской обороны в период полномасштабной агрессии РФ.

Напомним, что генеральный директор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил желание производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать подобные производственные возможности.