Германия планирует закупить 50 новых БМП Puma, а старые передать Украине
Германия планирует закупить 50 боевых машин пехоты Puma на сумму 1,7 миллиарда долларов. Так, первая партия БМП ожидается уже в следующем году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Германия закупает новые БМП
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что правительство одобрило решение закупки техники.
"Заказ теперь будет размещен очень быстро — и тогда мы продолжим и надеемся, что сможем сделать второй заказ в течение этого года", — отметил он.
Министр назвал БМП Puma "квантовым скачком" с точки зрения защиты войск, эффективности и мобильности.
Представитель партии Свободных демократов Маркус Фабер предположил, что по прибытии новых боевых машин немецкая армия сможет передать Украине более старые модели БМП, в частности Marder от Rheinmetall. Это делается в целях поддержки украинской обороны в период полномасштабной агрессии РФ.
Напомним, что генеральный директор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил желание производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать подобные производственные возможности.