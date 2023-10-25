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Німеччина посилить правила депортації — хто під загрозою

25 жовтня 2023 19:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Німеччина посилить правила депортації — хто під загрозою
Біженці та правоохоронці на депортаційному рейсі. Фото: Tagesschau
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Уряд Німеччини схвалив проєкт закону, згідно з яким буде прискорено депортацію шукачів прихистку. Йдеться про тих, кому раніше було відмовлено у праві на проживання.

Про це повідомляє Spiegel.

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У Німеччині погодили новий проєкт закону, що спрямований на більш жорсткі правила депортації. Згідно з інформацією в урядових колах, федеральний кабінет схвалив проєкт закону, представлений міністром внутрішніх справ Ненсі Фазер.

Закон передбачає, що влада та поліція отримують більш ефективний доступ до шукачів притулку, які повинні покинути країну, з метою не дати їм сховатися перед депортацію. Разом з тим, ті, хто змушені залишити країну, повинні мати можливість утримуватися під вартою довше, ніж раніше: 28 замість 10 днів.

Поліція отримає ширші повноваження

Крім того, планується розширення повноважень влади та посилення дій проти контрабандистів.

За допомогою закону федеральний уряд насамперед хоче зменшити кількість депортацій, які не виконуються за короткий термін. Надалі проєкт закону має ще пройти ухвалення у Бундестагу.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині невідомі зривають ізраїльські прапори з будинків громадян Ізраїлю та "маркують" їхні будинки зіркою Давида. Подібними діями прибічники Третього Рейху виявляли у країні ворожих євреїв.

Нагадуємо, що Німеччина вирішила відновити внутрішній прикордонний контроль з трьома країнами. Йдеться про Польщу, Чехію та Швейцарію.

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