Германия ужесточит правила депортации — кто под угрозой

Беженцы и стражи порядка на депортационном рейсе. Фото: Tagesschau

Правительство Германии одобрило проект закона, согласно которому будет ускорена депортация искателей убежища. Речь идет о тех, кому раньше было отказано в праве на жительство.

Об этом сообщает Spiegel.

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В Германии согласовали новый проект закона, направленный на более жесткие правила депортации. Согласно информации в правительственных кругах, федеральный кабинет одобрил проект закона, представленный министром внутренних дел Нэнси Фазер.

Закон предусматривает, что власти и полиция получают более эффективный доступ к искателям убежища, которые должны покинуть страну, с целью не дать им укрыться перед депортацией. Вместе с тем вынужденные покинуть страну должны иметь возможность содержаться под стражей дольше, чем раньше: 28 вместо 10 дней.

Полиция получит более широкие полномочия

Кроме того, планируется расширение полномочий власти и усиление действий против контрабандистов.

С помощью закона федеральное правительство прежде всего хочет уменьшить количество депортаций, которые не выполняются за короткий срок. В дальнейшем проект закона должен пройти еще в Бундестаге.

Ранее сообщалось, что в Германии неизвестные срывают израильские флаги с домов граждан Израиля и "маркируют" их дома звездой Давида. Подобными действиями сторонники Третьего рейха обнаруживали в стране враждебных евреев.

Напомним, что Германия решила восстановить внутренний пограничный контроль с тремя странами. Речь идет о Польше, Чехии и Швейцарии.