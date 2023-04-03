Німеччина повністю підтримує Молдову на її шляху до ЄС, — Шольц

Олаф Шольц

Сьогодні, 3 квітня, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив Молдову у підтримці Берліна на шляху до Європейського Союзу. За його словами, молдовські та американські чиновники звинувачують рф у спробах послабити уряд у Кишиневі.

Про це повідомляє CNN.

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"Молдова є частиною нашої європейської сім’ї. Влітку ми надали їй статус кандидата. І я дуже вітаю те, як рішуче Молдова взялася за необхідні реформи, необхідні для вступу в ЄС", — сказав Шольц.

За його словами, Молдова може бути впевнена в підтримці Німеччини на цьому шляху. Шольц запевнив у цьому президентку Маю Санду.

Канцлер Німеччини висловив занепокоєння повідомленнями про ймовірні спроби рф дестабілізувати Молдову. Він заявив, що його країна зробить все можливе, щоб підтримати Кишинів в озброєнні.

У лютому президентка Молдови Санду звинуватила рф в тому, що вона планує використовувати "диверсантів, які пройшли військову підготовку і переодягнені в цивільне" для дестабілізації країни.

За словами офіційних представників Білого дому, США вважають, що росія працює над послабленням молдовського уряду, який продовжує шукати тісніших зв'язків з Європейським Союзом.

"Суверенітет і територіальна цілісність будь-якої держави є непорушними. Цю вимогу Гельсінського Заключного акту та інших угод у рамках міжнародного права також підписала росія. І вона досі діє. Тому ми робимо все можливе, щоб підтримати Молдову в озброєнні проти неї", — додав Шольц.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебувала з візитом у Києві.

Також ми писали, що 31 березня, правоохоронці Молдови не пустили в країну росіянина. Він брав участь у бойових діях проти України.