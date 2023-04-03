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Германия полностью поддерживает Молдову на пути к ЕС, — Шольц

3 апреля 2023 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Олаф Шольц
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц заверил Молдову в поддержке Берлина на пути в Европейский Союз. По его словам, молдавские и американские чиновники обвиняют рф в попытках ослабить правительство в Кишиневе.

Об этом сообщает CNN.

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"Молдова является частью нашей европейской семьи. Летом мы предоставили ей статус кандидата. И я очень приветствую то, как решительно Молдова взялась за необходимые реформы, необходимые для вступления в ЕС", — сказал Шольц.

По его словам Молдова может быть уверена в поддержке Германии на этом пути. Шольц заверил в этом президента Маю Санду.

Канцлер Германии выразил обеспокоенность сообщениями о возможных попытках россии дестабилизировать Молдову. Он заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы поддержать Кишинев в вооружении.

В феврале президент Молдовы Санду обвинила рф в том, что она планирует использовать "диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых в гражданское" для дестабилизации страны.

По словам официальных представителей Белого дома, США считают, что россия работает над ослаблением молдавского правительства, которое продолжает искать более тесные связи с Европейским Союзом.

"Суверенитет и территориальная целостность любого государства являются нерушимыми. Это требование Хельсинкского Заключительного акта и других соглашений в рамках международного права также подписала россия. И оно до сих пор действует. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы поддержать Молдову в вооружении против нее", — добавил Шольц.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Маей Санду, которая по его приглашению находилась с визитом в Киеве.

Также мы писали, что 31 марта правоохранители Молдовы не пустили в страну россиянина. Он участвовал в боевых действиях против Украины.

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