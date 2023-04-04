Норвегія запровадила нові санкції проти росії: що відомо

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Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

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Зазначається, що це відповідає заходам у десятому пакеті санкцій ЄС, ухваленому 25 лютого 2023 року.

"Треба продовжувати тиск на російську владу та її прихильників. Санкції завдали фінансового удару по росії та перешкоджали надходженню важливих ресурсів до російської військової промисловості", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом Росії. Мова йде також про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології.

Введені нові обмеження на імпорт з Росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.

Так, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи. Всього Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з росії.

Нагадаємо, 31 березня, уряд Австралії запровадив нові обмеження проти семи російських чиновників. Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму.

Окрім Австралії, нещодавно також посилала санкції проти рф і Велика Британія. 21 березня уряд країни посилив економічні санкції проти росії та розширив список осіб, які не можуть отримувати трастові послуги.

Також декілька днів тому уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.