Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Норвегія запровадила нові санкції проти росії: що відомо arrow

Норвегія запровадила нові санкції проти росії: що відомо

4 квітня 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду. 

Читайте також:

Нові санкції проти росії від Норвегії

Зазначається, що це відповідає заходам у десятому пакеті санкцій ЄС, ухваленому 25 лютого 2023 року.

"Треба продовжувати тиск на російську владу та її прихильників. Санкції завдали фінансового удару по росії та перешкоджали надходженню важливих ресурсів до російської військової промисловості", — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом Росії. Мова йде також про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології.

Введені нові обмеження на імпорт з Росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.

Так, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи. Всього Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з росії.

Нагадаємо, 31 березня, уряд Австралії запровадив нові обмеження проти семи російських чиновників. Санкції, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму.

Окрім Австралії, нещодавно також посилала санкції проти рф і Велика Британія. 21 березня уряд країни посилив економічні санкції проти росії та розширив список осіб, які не можуть отримувати трастові послуги.

Також декілька днів тому уряд Японії ввів нові санкції проти російської федерації. До росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB