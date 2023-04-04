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Норвегия ввела новые санкции против россии: что известно

4 апреля 2023 14:02
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Владимир Путин
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Норвегия ввела новый пакет санкций против россии и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

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Отмечается, что это соответствует мерам в десятом пакете санкций ЕС, принятом 25 февраля 2023 года.

"Нужно продолжать давление на российские власти и его сторонников. Санкции нанесли финансовый удар по россии и препятствовали поступлению важных ресурсов в российскую военную промышленность", — заявила министр иностранных дел Анникен Гюитфельдт.

Норвегия расширила запрет на экспорт продуктов двойного значения, которые могут употребляться военно-промышленным комплексом россии. Речь идет также о некоторых строительных товарах, товарах авиационной промышленности и технологиях.

Введены новые ограничения на импорт из россии битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.

Так, в санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица. Всего Норвегия уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из россии.

Напомним, 31 марта, правительство Австралии ввело новые ограничения против семи российских чиновников. Санкции, включающие запрет на въезд в страну, коснулись семи российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Кроме Австралии, недавно также посылала санкции против россии и Великобритания. 21 марта правительство страны усилило экономические санкции против рф и расширило список лиц, которые не могут получать трастовые услуги.

Также несколько дней назад правительство Японии ввело новые санкции против российской федерации. В россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

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