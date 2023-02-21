Очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, війна в Україні виходить з-під контролю

Очільник МЗС Китаю зробив заяву щодо України і Тайваню: деталі
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган висловив занепокоєність ситуацією в Україні. Війна, розв’язана росією, за словами китайського міністра, виходить з-під контролю.
Про це повідомляє видання CNN.
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Війна виходить з-під контролю
Очільник МЗС Китаю висловив занепокоєння ситуацією, яка склалася в Україні.
"Китай глибоко стурбований безперервною ескалацією конфлікту та можливістю виходу ситуації з-під контролю", — наголосив Цінь Ган.
Україна і Тайвань
Також міністр закордонних справ КНР висловив невдоволення звинуваченнями на адресу його країни.
"Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і розкручувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань", — заявив китайський високопосадовець.
Нагадаємо, що учора, 20 лютого, до москви прибув колишній очільник МЗС Китаю, нині — голова комісії із закордонних справ ЦК КПК Ван Ї.
Додамо, голова Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Китай може почати постачання до росії озброєння та боєприпасів.
Блінкен наголосив, що такий крок матиме серйозні наслідки для Китайської Народної Республіки.
Фото: Kyodo