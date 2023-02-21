Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что война в Украине выходит из-под контроля

Китай призвал прекратить разжигать огонь вокруг Украины и тайваньской темы

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность ситуацией в Украине. Война, развязанная россией, по словам китайского министра, выходит из-под контроля.

Об этом сообщает издание CNN.

Война выходит из-под контроля

Глава МИД Китая выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Украине.

"Китай глубоко обеспокоен непрерывной эскалацией конфликта и возможностью выхода из-под контроля", — подчеркнул Цинь Ган.

Украина и Тайвань

Также министр иностранных дел КНР выразил недовольство обвинениями в адрес его страны.

"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань", — заявил китайский чиновник.

Напомним, что вчера, 20 февраля, в москву прибыл бывший глава МИД Китая, ныне — глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Добавим, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать поставки в россию вооружения и боеприпасов.

Блинкен подчеркнул, что такой шаг будет иметь серьезные последствия для Китайской Народной Республики.

Фото: Kyodo