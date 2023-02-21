Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что война в Украине выходит из-под контроля

Глава МИД Китая сделал заявление по Украине и Тайваню: детали
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность ситуацией в Украине. Война, развязанная россией, по словам китайского министра, выходит из-под контроля.
Об этом сообщает издание CNN.
-
Киевский метрополитен планирует получить 50 сквозных вагонов: когда это произойдет
-
Брэд Питт познакомил свою новую девушку с детьми
-
Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с рынка рф, — Reuters
-
Корректировщик российских ударов по Харькову получил 15 лет тюрьмы
-
Озвучено соотношение артиллерийских ударов россиян и ВСУ
-
Новый сюрприз в Лиге чемпионов: "Наполи" попытается обыграть "Айнтрахт" во Франкфурте
-
Показывал оккупантам дорогу на Киев: СБУ задержала старосту села в Киевской области
-
"Міць. Українська кам’яна": в Одессе можно купить соль и поддержать ГУР
-
"Мир за 24 часа": Трамп заявил, что мог бы прекратить войну между рф и Украиной
-
Обрученную Аврил Лавин подловили за объятиями с бывшим бойфрендом Кайли Дженнер
Война выходит из-под контроля
Глава МИД Китая выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Украине.
"Китай глубоко обеспокоен непрерывной эскалацией конфликта и возможностью выхода из-под контроля", — подчеркнул Цинь Ган.
Украина и Тайвань
Также министр иностранных дел КНР выразил недовольство обвинениями в адрес его страны.
"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань", — заявил китайский чиновник.
Напомним, что вчера, 20 февраля, в москву прибыл бывший глава МИД Китая, ныне — глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Добавим, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Китай может начать поставки в россию вооружения и боеприпасов.
Блинкен подчеркнул, что такой шаг будет иметь серьезные последствия для Китайской Народной Республики.
Фото: Kyodo