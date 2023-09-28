Один із ватажків Нагірного Карабаху здався Азербайджану

Колишній міністр закордонних справ і радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян. Фото: google

Колишній міністр закордонних справ і радник президента Нагірного Карабаху Давид Бабаян вирішив з'явитися у правоохоронні органи Азербайджану. Це, ймовірно, означає, що він добровільно здається країні.

Про це написав Давид Бабаян на своїй сторінці в Telegram.

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Давид Бабаян вирішив здатися Азербайджану

"Мене внесено до чорного списку Азербайджану і азербайджанська сторона зажадала мого прибуття в Баку для відповідного розслідування. Я вирішив вирушити сьогодні зі Степанакерта до Шуші", — написав він.

Бабаян пояснив своє рішення тим, що нібито якщо він не з'явиться у правоохоронних органах Азербайджану, то це створить ще більшої шкоди населенню Карабаху.

"Моя неявка або гірша за те втеча завдасть серйозної шкоди нашому багатостраждальному народу, багатьом людям, а цього я, як чесна людина, трудівник, патріот і християнин, допустити не можу", — додав Бабаян.

Допис Давида Бабаяна. Фото: скриншот

Нагадаємо, невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.