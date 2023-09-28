Один из главарей Нагорного Карабаха сдался Азербайджану

Бывший министр иностранных дел и советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. Фото: google

Бывший министр иностранных дел и советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил явиться в правоохранительные органы Азербайджана. Это, вероятно, означает, что он добровольно сдается стране.

Об этом написал Давид Бабаян на своей странице в Telegram.

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"Меня внесено в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я решил отправиться сегодня из Степанакерта в Шуши", — написал он.

Бабаян объяснил свое решение тем, что якобы если он не появится в правоохранительных органах Азербайджана, это создаст еще больший ущерб населению Карабаха.

"Моя неявка или хуже того, что бегство нанесет серьезный вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", — добавил Бабаян.

Пост Давида Бабаяна. Фото: скриншот

Напомним, непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.