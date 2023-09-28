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Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування

28 вересня 2023 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування
Вірменський солдат у Нагірному Карабаху. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ про розпуск усіх держустанов підписав голова НКР.

Про це йдеться в указі глави невизнаної республіки Самвела Шахраманяна, передає arminfo.info

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 Нагірний Карабах припиняє існування

У четвер, 28 вересня, голова НКР підписав відповідний указ щодо припинення існування невизнаної Республіки Нагірного Карабаху.  В указі написано:

1. Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування.

2. Населенню Нагірного Карабаху, у тому числі таким, що перебуває за межами республіки, після набрання чинності цим Указом ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджанською Республікою, з метою прийняття надалі самостійного та індивідуального рішення про можливість перебування (повернення) у Нагірному Карабаху. 

Рішення ухвалили, виходячи із ситуації, що утворилася після 19 вересня 2023 року, зазначається у заяві.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанська армія оголосила про "антитерористичну операцію" з метою відновлення конституційного ладу у Нагірному Карабаху.

Карабах звернувся до Азербайджану із закликом зупинити бойові дії. Там також просять сісти за стіл переговорів.

Додамо, що під час збройних сутичок між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху місцева влада звинуватила азербайджанську армію у порушенні угоди про припинення вогню. Хоча нещодавно уряд президента країни Ільхама Алієва заявляв про умови проголошення режиму тиші.

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