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Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование

28 сентября 2023 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование
Армянский солдат в Нагорном Карабахе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.

Об этом говорится в указе главы непризнанной республики Самвела Шахраманяна, передает arminfo.info.

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Нагорный Карабах прекращает существование

В четверг, 28 сентября, глава НКС подписал соответствующий указ о прекращении существования непризнанной Республики Нагорного Карабаха. В указе написано:

1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 г., и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.

2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления в силу настоящего Указа ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

Решение было принято исходя из ситуации, которая образовалась после 19 сентября 2023 года, отмечается в заявлении.

Напомним, 19 сентября азербайджанская армия объявила об "антитерористической операции" с целью возобновления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там тоже просят сесть за стол переговоров.

Добавим, что во время вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении соглашения о прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.

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