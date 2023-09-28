Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование
Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ о роспуске всех госучреждений подписал глава НКС.
Об этом говорится в указе главы непризнанной республики Самвела Шахраманяна, передает arminfo.info.
Нагорный Карабах прекращает существование
В четверг, 28 сентября, глава НКС подписал соответствующий указ о прекращении существования непризнанной Республики Нагорного Карабаха. В указе написано:
1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 г., и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.
2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления в силу настоящего Указа ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.
Решение было принято исходя из ситуации, которая образовалась после 19 сентября 2023 года, отмечается в заявлении.
Напомним, 19 сентября азербайджанская армия объявила об "антитерористической операции" с целью возобновления конституционного строя в Нагорном Карабахе.
Карабах обратился в Азербайджан с призывом остановить боевые действия. Там тоже просят сесть за стол переговоров.
Добавим, что во время вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении соглашения о прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.