З Нагірного Карабаху масово виїжджають вірмени

Жителі Нагірного Карабаху. Фото: Siranush Sargsyan

Стало відомо, що 120 тисяч етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабаху , не прагнуть залишатися у складі Азербайджану. Відповідно до заяв представника самопроголошеної "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% з них готові залишити свої історичні землі.

Про це пише DW.

Читайте також:

Вірмени не хочуть жити у Нагірному Карабаху

Бабаян стверджує, що вірменський уряд готується прийняти десятки тисяч переселенців із Нагірного Карабаху, хоча сподівається домогтися гарантій безпеки для вірменського населення у цьому регіоні.

Також повідомляється, що в Нагірному Карабаху здебільшого проживають етнічні вірмени, які за підтримки Єревану десятиліттями контролювали цей регіон. Після розпаду СРСР Нагірний Карабах заявив про свою незалежність від Азербайджану, але міжнародна спільнота його не визнала.

Варто зазначити, що 19 вересня Азербайджан розпочав широкомасштабну військову операцію. Вже наступного дня вірмени в "НКР" змушені були прийняти умови припинення вогню.

Нагадаємо, що етнічне вірменське керівництво Нагірного Карабаху заявило, що поки що не досягнуто домовленості з Азербайджаном про гарантії безпеки. На цей час жителі анклава отримують екстрену продовольчу допомогу.

Додамо, що під час збройних сутичок між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабаху місцева влада звинуватила азербайджанську армію у порушенні угоди про припинення вогню. Хоча нещодавно уряд президента країни Ільхама Алієва заявляв про умови проголошення режиму тиші.