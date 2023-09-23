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В Нагорном Карабахе заявили, что соглашения с Азербайджаном еще нет

23 сентября 2023 10:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Нагорном Карабахе заявили, что соглашения с Азербайджаном еще нет
Люди в Нагорном Карабахе. Фото: Министерство обороны России/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Этническое армянское руководство Нагорного Карабаха заявило, что пока не достигнута договоренность с Азербайджаном о гарантиях безопасности. В настоящее время жители анклавы получают экстренную продовольственную помощь.

Об этом сообщает Reuters.

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Азербайджан хочет интегрировать давно оспариваемый регион, но этнические армяне говорят, что опасаются преследований и обвиняют мир в том, что он их покинул.

Минобороны России заявило, что миротворцы РФ, имеющие мандат по надзору за прекращением огня, доставили более 50 000 тонн продовольствия двумя дорогами, ведущими в регион. Эта поставка стала первой в Карабах из Армении после того, как азербайджанские военные принудили местных лидеров к капитуляции.

Российские автомобили в Нагорном Карабахе
Российские автомобили в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В российском заявлении, в котором говорится о прохождении грузов двумя дорогами, указывается, что продовольствие также было отправлено из Азербайджана.

Баку предусматривает амнистию для армянских бойцов Карабаха, которые сдадут оружие, хотя некоторые из них пообещали продолжать свое сопротивление.

"Даже в отношении бывших... участников боевых действий... мы предусматриваем амнистию или намекаем на амнистию", — сказал советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Карабахские армяне, которые называют свою территорию Республикой Арцах, заявили, что согласие еще не достигнуто.

"Эти вопросы еще должны быть решены", — сказал Давид Бабаян, советник Самвела Шахраманяна, президента самопровозглашенной республики.

По его словам, ситуация очень сложная. Он сообщил, что люди голодные, нет света и топлива.

После военной операции президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантировать права этнических армян, но заявил, что его "железный кулак" отправил их идею о независимом армянском Карабахе в историю. Он сказал, что регион превратится в "рай" в составе Азербайджана.

Напомним, недавно Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00.

Добавим, во время вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении соглашения о прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.

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