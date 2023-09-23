У Нагірному Карабаху заявили, що угоди з Азербайджаном ще немає

Люди в Нагірному Карабаху. Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Етнічне вірменське керівництво Нагірного Карабаху заявило, що поки не досягнуто домовленості з Азербайджаном про гарантії безпеки. Наразі жителі анклави отримують екстрену продовольчу допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Ситуація в Нагірному Карабаху

Азербайджан хоче інтегрувати давно оспорюваний регіон, але етнічні вірмени кажуть, що побоюються переслідувань, і звинувачують світ у тому, що він їх покинув.

Міноборони Росії заявило, що миротворці РФ, які мають мандат на нагляд за припиненням вогню, доставили понад 50 000 тонн продовольства двома дорогами, що ведуть до регіону. Ця поставка стала першою в Карабах з Вірменії після того, як азербайджанські військові примусили місцевих лідерів до капітуляції.

Російські автомобілі в Нагірному Карабасі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

У російській заяві, в якій йдеться про проходження вантажів двома дорогами, вказується, що продовольство також було надіслано з Азербайджану.

Баку передбачає амністію для вірменських бійців Карабаху, які здадуть зброю, хоча деякі з них пообіцяли продовжувати свій опір.

"Навіть щодо колишніх... учасників бойових дій... ми передбачаємо амністію або натякаємо на амністію", — сказав радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв.

Карабаські вірмени, які називають свою територію Республікою Арцах, заявили, що згоди ще не досягнуто.

"Ці питання ще мають бути вирішені", — сказав Давид Бабаян, радник Самвела Шахраманяна, президента самопроголошеної республіки.

За його словами, ситуація дуже складна. Він повідомив, що люди голодні, немає світла та палива.

Після військової операції президент Азербайджану Ільхам Алієв пообіцяв гарантувати права етнічних вірмен, але заявив, що його "залізний кулак" відправив їхню ідею про незалежний вірменський Карабах в історію. Він сказав, що регіон перетвориться на "рай" у складі Азербайджану.

Нагадаємо, нещодавно Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Також ми писали, що 20 вересня, так звана влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню з 13:00.

Додамо, під час збройних сутичок між Азербайджаном та Вірменією у Нагірному Карабасі, місцева влада звинуватила азербайджанську армію у порушенні угоди про припинення вогню. Хоча нещодавно уряд президента країни Ільхама Алієва заявляв про умови проголошення режиму тиші.